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Еврокомиссар Хан предложил Зеленскому помощь в переговорах с Россией по газу

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что в мае планируются переговоры по газу с участием ЕС и России

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на встрече в Киеве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским предложил свою помощь в переговорах с Россией по газу. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Зеленского.

"Он [Хан] предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что в мае этого года планируются трехсторонние переговоры по газу с участием ЕС и РФ. По его словам, Киев и Брюссель имеют консолидированную позицию и намерены предложить российской стороне заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет с бронированием РФ 60 из 90 млрд куб. м транзитной мощности в год.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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