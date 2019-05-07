СМИ: Две российские авиакомпании с конца мая открывают рейсы на Тайвань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании S7 Airlines ("Эс-сэвэн эрлайнз", "Сибирь") и чартерная Royal Flight ("Роял флайт") запускают регулярные рейсы на Тайвань 24 и 25 мая соответственно. Об этом сообщило Международное радио Тайваня со ссылкой на местное управление гражданской авиации.

S7 будет осуществлять рейсы между Владивостоком и международным аэропортом Таоюань (Тайбэй) каждую пятницу на самолете Airbus А320 ("Эрбас А320"). Время полета - 4 часа.

Маршрут Москва - Тайбэй по субботам будет обслуживать широкофюзеляжный лайнер Boeing 767-300 ("Боинг 767-300"). Продолжительность перелета составит около 10,5 часов.

В сентябре прошлого года власти Тайваня объявили об открытии безвизового въезда для россиян на территорию китайского острова сроком до 14 дней. Эта мера, направленная на развитие туризма, будет действовать до 31 июля 2019 года в тестовом режиме.

Как отмечает радиостанция, каждый год на Тайвань приезжают около 10 тыс. туристов из России.