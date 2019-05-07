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Северный Кавказ

Доходную часть бюджета Ингушетии на 2019 году увеличили на 322,7 млн рублей

В результате утвержденный объем доходов регионального бюджета составил 27,270 млрд

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (НС) Ингушетии приняли во вторник в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в бюджет республики на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение доходов на 322,7 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина республики.

"Депутаты НС Ингушетии рассмотрели и поддержали в окончательном чтении увеличение доходов бюджета республики на 322,7 млн рублей. В результате утвержденный объем доходов регионального бюджета на 2019 год составил 27,270 млрд рублей, расходов - 27,803 млрд рублей, дефицит бюджета остался на уровне 533,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В новой редакции учтены межбюджетные трансферты в рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в сумме 126,2 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию региональных программ в рамках нацпроектов, в частности, будут субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств.

За счет средств, возникших при увеличении доходов бюджета, планируется провести аудит строительства стадиона на 15 тыс. мест, а также берегоукрепительные работы по правому и левому берегу реки Синий Камень в сельском поселении Средние Ачалуки. Кроме того, предусмотрено выделение субсидий в рамках госпрограммы региона "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и субсидии на мероприятия в сфере культуры.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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