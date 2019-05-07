Минкомсвязь выступила за смягчение требований о предустановке российского ПО на смартфоны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ концептуально поддержала предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об упрощении доступа разработчиков российского программного обеспечения (ПО) к рынку приложений для мобильных устройств. При этом в министерстве выступили за смягчение ряда требований первоначального варианта концепции, сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

"Поддержка отечественных производителей ПО - безусловный приоритет Минкомсвязи. Но мы выступаем за смягчение ряда требований, которые предусматривал первоначальный проект концепции ФАС", - сказал он.

В частности, Минкомсвязь предлагает отказаться от жесткого требования по предустановке приложений в пользу предоставления потребителям возможности выбора отечественного ПО, сократить список типов таких приложений (исключив из него, к примеру, антивирусы) и еще ряд пунктов, некоторые из которых носят чисто технический или юридический характер.

"Кроме того, мы попросили производителей гаджетов и операционных систем оценить свои издержки по выполнению новых требований", - добавил Новиков, также отметив важность обсуждения будущего концепции с экспертным и бизнес-сообществом.

О концепции

Концепция ФАС содержит два основных положения, которые касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования).

Как отмечал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, абонентское оборудование связи, согласно действующему российскому законодательству, подлежит сертификации. Так, по его словам, выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации абонентского оборудования связи.

Ранее ФАС уже обсуждала концепцию с игроками рынка. По данным антимонопольной службы, за утверждение концепции высказались российские разработчики и операторы связи: "Лаборатория Касперского", МТС, Mail.ru Group, "Мегафон" и другие. Против выступили представители иностранных разработчиков программного обеспечения и оборудования: Apple, Microsoft, Intel, а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Антимонопольная служба обещала доработать концепцию с учетом конструктивных замечаний со стороны отрасли, а также опыта аналогичного регулирования в других странах.