Ростовская область увеличила экспорт растительного сырья на треть с начала года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Экспорт растительных жиров и масла в Ростовской области за январь-апрель увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 430 тыс. т. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На конец апреля текущего года экспорт жиров и масла растительного происхождения уже превысил 430 тыс. т, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров, слова которого приводит пресс-служба, по итогам 2018 года Ростовская область заняла первое место по экспорту агропромышленной продукции, значимую долю заняла масложировая продукция. "В целом в прошлом году экспортировано сельхозпродукции на сумму $5,4 млрд, что на 32% больше, чем годом ранее. Экспорт именно растительного масла из Ростовской области в 2018 году составил около 900 тыс. тонн на сумму $657 млн", - добавил Гончаров.

Он подчеркнул, что главная задача региона в сфере АПК - увеличение доли экспорта за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. "Сегодня донской регион занимает второе место в стране по производству рафинированного и третье место по производству нерафинированного растительного масла", - сказал замгубернатора.

Гончаров отметил, что производственные мощности донских предприятий масложировой отрасли позволяют переработать почти в два раза больше сырья. Увеличение объемов экспорта масложировой продукции, по словам Гончарова, возможно за счет роста производства и модернизации логистической инфраструктуры. Он пояснил, что для экспорта продукции АПК предусмотрены различные формы поддержки, в частности, льготное трехпроцентное кредитование, финансирование мелиорации земель сельского назначения, субсидии из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции наземным транспортом. "Также для продвижения и позиционирования донской продукции АПК планируется участие предприятий в демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях области на международных выставках", - заключил Гончаров.

Минсельхоз РФ ранее поставил перед областью задачу по увеличению экспорта агропромышленной продукции до $7,7 млрд к концу 2024 года.