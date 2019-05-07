Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Процентные доходы ЦБ РФ за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Объем активов регулятора увеличился до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года.

Кроме того, за отчетный период ЦБ получил 135,5 млрд рублей в виде дивидендов от Сбербанка, этот объем средств был перечислен в федеральный бюджет в соответствии с нормами российского законодательства. Общий объем доходов, полученных от участия в капиталах кредитных и иных организаций, в том числе в Сбербанке, в 2018 году составил 137,7 млрд рублей против 70,9 млрд рублей в 2017 году.

За отчетный период Банк России также ввел запрет на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций в отношении 17 банков и применил штрафные санкции к 288 кредитным организациям.

Всего за отчетный период должностными лицами ЦБ было возбуждено 23 458 дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения должностными лицами регулятора и судами в 2018 году наложено административных штрафов на общую сумму 1,8 млрд рублей, отмечается в отчете.

Остаток задолженности санируемых через ФКБС банков

В отчете регулятора указывается, что остаток задолженности кредитных организаций по депозитам, предоставленным Банком России в рамках финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), на 1 января 2019 года составил 1,8 трлн рублей.

"По состоянию на 1.01.2019 остаток задолженности кредитных организаций по депозитам, предоставленным Банком России в рамках финансовой помощи в соответствии с утвержденными планами участия Банка России за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, составил 1791,18 млрд рублей (без учета начисленных процентов)", - говорится в отчете.