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Microsoft представила обновленную версию браузера Edge

Пользователи смогут структурировать работу с вкладками, а также выбрать один из трех уровней режима приватности
' Windows/YouTube'

Компания Microsoft показала обновленную версию своего браузера Edge на основе движка Chromium. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Одним из главных нововведений Edge станет функция Collections, которая поможет структурировать открытые вкладки. Пользователи смогут сортировать контент в отдельном столбце, делиться им и экспортировать в программы Office.

Разработчикам и корпоративным клиентам Microsoft дала возможность открывать в браузере устаревшие страницы через Internet Explorer 11 и пользоваться специально созданными под поисковик приложениями.

Три режима приватности (неограниченный, сбалансированный и строгий) помогут контролировать действия пользователей в сети и следить за персональными данными.

Новая версия Edge будет также доступна для компьютеров Apple. При этом Microsoft пока не уточняет сроки выхода обновлений.

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