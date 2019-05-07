Microsoft представила обновленную версию браузера Edge

Компания Microsoft показала обновленную версию своего браузера Edge на основе движка Chromium. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Одним из главных нововведений Edge станет функция Collections, которая поможет структурировать открытые вкладки. Пользователи смогут сортировать контент в отдельном столбце, делиться им и экспортировать в программы Office.

Разработчикам и корпоративным клиентам Microsoft дала возможность открывать в браузере устаревшие страницы через Internet Explorer 11 и пользоваться специально созданными под поисковик приложениями.

Три режима приватности (неограниченный, сбалансированный и строгий) помогут контролировать действия пользователей в сети и следить за персональными данными.

Новая версия Edge будет также доступна для компьютеров Apple. При этом Microsoft пока не уточняет сроки выхода обновлений.