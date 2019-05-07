Банк России направил годовой отчет в Госдуму

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную думу, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

"Предлагаемый вашему вниманию годовой отчет Банка России содержит подробную информацию об итогах работы в 2018 году. Политика Банка России преследует решение стратегических задач по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики", - говорится в открывающем документ обращении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Председатель ЦБ РФ в своем обращении также отметила пять задач, которые стоят перед регулятором. Среди них обеспечение ценовой стабильности и устойчивости финрынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платежной системы и технологий, а также поддержка инноваций на финансовом рынке.

"Комплексная реализация стратегических задач служит достижению национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России", - подчеркнула Набиуллина.

Согласно отчету, процентные доходы регулятора за 2018 год составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Объем активов Банка России увеличился до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года. По итогам года ЦБ получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.

Представленный в Госдуму документ будет рассматриваться парламентариями на пленарном заседании. Кроме того, Госдума направит годовой отчет Банка России президенту и в правительство Российской Федерации.