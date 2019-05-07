МКБ и "дочка" Сбербанка обратятся в суд с иском о признании Антипинского НПЗ банкротом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Структура Сбербанка ООО "СБК" и "Московский кредитный банк" (МКБ) намерены обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании банкротом Антипинского нефтеперерабатывающего завода (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова). Соответствующие уведомления опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

"СБК уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" в связи с наличием признаков банкротства", - говорится в сообщении. Аналогичное заявление сделало и МКБ.

В конце апреля сообщалось, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.

Позже стало известно, что генеральный директор Антипинского НПЗ Максим Андриасов запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. "Генеральный директор запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. В данный момент обращение рассматривается банком", - сказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка, который является одним из кредиторов, рассматривающих это заявление.

При этом в конце апреля Сбербанк получил от Максима Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров.

Ситуация вокруг Антипинского НПЗ

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря, после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств составил 29 млрд рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщал, что банк, являющийся крупнейшим кредитором группы компаний "Новый поток", пока не рассматривает вопрос реструктуризации кредитов. При этом Сбербанк одобрил Антипинскому НПЗ дополнительные лимиты общим размером 5,5 млрд рублей на выпуск аккредитивов для закупки нефти.