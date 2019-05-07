СМИ: суд Киева отменил претензии фискальной службы на $2,2 млн к авиакомпании Коломойского

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил налоговое решение Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы на 59,96 млн гривен (более $2,2 млн) к авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), совладельцем которой является украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом сообщает профильное издание Finbalance.

Как отмечает издание, в ходе налоговой проверки было установлено, что МАУ на основании лизинга в 2013-2015 годах выплатила компании-нерезиденту Fintas Aviation Leasing UK One Limited 431,6 млн гривен ($16 млн) за аренду двух самолетов. При этом авиакомпания воспользовалась льготами (освобождение от налогообложения источника формирования дохода), предоставленными ей статьей 8 Конвенции между кабмином Украины и правительством Великобритании об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества.

В авиакомпании заявили, что прибыль от коммерческой деятельности без создания постоянных представительств в другом государстве и доход от эксплуатации воздушных судов в международных перевозках облагается налогом только в государстве, резидентом которого является лицо - получатель прибыли.

Проанализировав материалы дела, Окружной админсуд пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".

МАУ - крупнейшая украинская авиакомпания, базируется в киевском аэропорту Борисполь.