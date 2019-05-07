ФГ "Будущее" может продать принадлежащие ей акции АКРА

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Финансовая группа "Будущее" может продать принадлежащий ей пакет акций Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), следует из отчета компании по РСБУ за 2018 год. Как отмечается в отчете, были заключены договоры на продажу акций, передача права собственности должна была произойти в апреле 2019 года.

"Это была сделка с отсрочкой исполнения, она не состоялась", - пояснил ТАСС представитель ФГ "Будущее".

ФГ "Будущее" владеет 3,7% акций АКРА, всего у агентства 27 акционеров с пакетами по 3,7%.

Согласно отчетности по МСФО, чистый убыток ФГ "Будущее" в 2018 году вырос в 2,2 раза и составил 36,287 млрд руб. Убыток от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, вырос в 3,7 раза до 72,124 млрд руб. Активы снизились на 17% до 299,2 млрд руб., обязательства упали на 10% до 285,9 млрд рублей. Собственный капитал сократился в 3,2 раза до 13,277 млрд рублей.

ПАО ФГ "Будущее" объединяет НПФ "Будущее" (миноритарный акционер) и НПФ "Телеком-Союз". Ранее в группу также входили НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", в декабре 2018 года эти фонды приобрела инвесткомпания "Ленинградское адажио". Эта компания также консолидировала 50,01% НПФ Будущее. В 2018 году сама ФГ "Будущее" сменила владельца, контроль перешел от Бориса Минца к Riverstretch Trading&Investments Limited.

НПФ группы в 2018 году получили убыток от инвестирования средств пенсионных накоплений (35,8 млрд рублей) и пенсионных резервов (6,3 млрд рублей). НПФ группы также выявлены не соответствующие требованиям ЦБ активы на 21,4 млрд рублей, что является текущим нарушением, по которому ведется работа, говорится в отчете. Не соответствующие требованиям активы на 56 млрд рублей могут удерживаться в портфеле до 1 июля 2019 года, согласно требованиям регулятора, отмечается в отчетности.

Руководство группы при поддержке акционера участвует в изменении стратегии инвестирования фондов, разработке и утверждении их бизнес-планов, говорится в отчетности. Новый мажоритарный акционер АО НПФ Будущее ("Ленинградское адажио") также проводит оздоровление активов НПФ, и намерен предоставить фонду финансовую поддержку, отмечается в отчетности - в частности, в феврале 2019 года были досрочно реализованы имеющиеся на балансе акции "Росгосстраха". Выход фондов на положительную доходность ожидается в 2019 году, говорится в отчете.