NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times .

Журналисты издания ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа за указанный период. "Как показывают эти цифры, в 1985 году Трамп отчитался об убытках в размере $46,1 млн, которые понес его основной бизнес - по большей части казино, отели и торговые помещения в многоквартирных жилых домах. С каждым последующим годом он продолжал терять деньги, в общей сложности сумма за десятилетие составила $1,17 млрд", - говорится в материале.

Как отмечает издание, из-за столь крупных финансовых потерь Трамп "смог избежать выплаты подоходного налога в течение восьми из 10 лет". Причиной убытков, как говорится в публикации, были "неудачные сделки". Как признает издание, полученные данные не "позволяют ответить на вопросы, которые задают демократы в Палате представителей" относительно того, получал ли Трамп в прошлом средства от представителей других государств.

Издание приводит комментарий одного из юристов Трампа Чарльза Хардера. Он констатировал, что приведенная в публикации информация о налоговых отчислениях Трампа "явно не соответствует действительности".

В октябре 2016 года в The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Трамп сообщил об убытках на $916 млн в своей налоговой декларации за 1995 год. Газета утверждала, что это могло дать ему возможность легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет. В статье говорилось, что причиной убытков стало неэффективное управление в начале 1990-х годов тремя казино в Атлантик-Сити, предпринятая Трампом неудачная попытка заняться бизнесом в сфере авиаперевозок, а также несвоевременное приобретение им отеля Plaza на Манхэттене. Газета тогда не уточняла, воспользовался ли Трамп возможностью получить указанные налоговые послабления.

Финансовое положение Трампа

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. По оценкам журнала Forbes за март, суммарная стоимость активов Трампа составляет около $3,1 млрд.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.