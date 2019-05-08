Бурятия представит свой инвестпотенциал на ВЭФ с прицелом на страны АТР

УЛАН-УДЭ, 8 мая. /ТАСС/. Делегация Бурятия представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2019 года инвестиционный потенциал республики с прицелом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

"ВЭФ для Бурятии, для развития инвестиционного климата, думаю, будет ключевым моментом, переломным. Инвестиционный потенциал республики во Владивостоке будет презентоваться в том числе с прицелом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на китайских, японских, южнокорейских инвесторов - на тех, кто по логистике нам ближе и понятнее", - сказал он.

По словам Мишенина, Бурятии есть чем заинтересовать как российских, так и иностранных инвесторов. Это крупные проекты в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, текстильного производства, в сфере агропромышленного комплекса, в области туризма.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). 30 ноября 2018 года в Улан-Удэ вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на встрече с общественностью Бурятии пригласил представителей республики к участию в ВЭФ во Владивостоке.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.