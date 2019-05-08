"Ведомости": Минфин не представил в срок поправки для повышения компенсаций нефтяникам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минфин России пока не представил проект поправок в Налоговый кодекс, необходимых для увеличения компенсаций нефтяникам за потери, которые они несут из-за поставок топлива на внутренний рынок. Об этом пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на чиновников и сотрудника нефтегазовой компании.

"Проект необходимых для этого (повышения компенсаций - прим. ТАСС) поправок в Налоговый кодекс Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля, говорилось в поручении первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Но отвечающий за них Минфин пока этого не сделал", - сообщает издание.

Как отмечается в публикации, поправки должны повысить налог на добычу полезных ископаемых на нефть и ввести акциз на средние дистилляты и мазут.

"Прежде чем начать выплачивать повышенную компенсацию, нужно решить, на сколько увеличится налоговая нагрузка на нефтяников, чтобы снизить потери бюджета", - пояснили "Ведомостям" чиновники.

В Минфине изданию ответили, что соответствующие вопросы еще прорабатываются, добавив также, что министерство направило промежуточный доклад в правительство. Источник в Минэнерго, а также представитель ФАС сообщили, что их ведомства уже передали Минфину свои предложения. В Минэкономразвития "Ведомостям" сказали, что пока не сделали этого.

Ранее нефтяники жаловались на то, что поставлять топливо на внутренний рынок в 2019 году стало невыгодно. Причиной этого стали такие факторы, как налоговый маневр, рост акцизов, а также требование правительства не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо. Сейчас бюджет возмещает нефтяникам 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней. Правительство также согласилось пересмотреть механизм компенсации на более выгодных производителям топлива условиях.