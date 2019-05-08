Правительство поручило до 14 мая доработать проект развития рынка газомоторного топлива

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Минэнерго, Минтрансу, Минпромторгу и Минфину России до 14 мая представить премьер-министру Дмитрию Медведеву доработанный проект распоряжения об утверждении дорожной карты развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы. Как сообщила пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания кабмина 7 мая.

"Минэнерго России, Минпромторгу России, Минтрансу России, Минфину России доработать проект распоряжения правительства РФ об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы, определив государственно-частное партнерство приоритетным направлением его развития", - говорится в документе.

Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, концепция развития рынка газомоторного топлива была внесена в правительство 15 октября 2018 года, принять ее планировалось в I квартале 2019 года. Документ предполагает рост потребления газа в РФ в период до 2030 года с 600 млн куб. м в год до почти 11 млрд куб. м, число автомобилей, использующих газомоторное топливо, планируется увеличить до 700 тыс. с 100-150 тыс. Также, по словам министра, планировалось значительное расширение сети газозаправочных станций - с нынешних 380 до 2,4 тыс. к 2030 году.

В документе также определены основные направления развития газомоторного топлива, работы с субъектами РФ, федеральными органами исполнительной власти, развития газозаправочной инфраструктуры, развития производства техники и ее потребления.