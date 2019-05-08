Евросиб отправил в апреле 2019 года 102 контейнерных поезда собственного формирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Компания "Евросиб СПб - транспортные системы" отправила в апреле 2019 года 102 контейнерных поезда собственного формирования, впервые преодолев сотенный рубеж, следует из сообщения компании.

"Положительная динамика достигнута благодаря эффективной работе по расширению клиентской базы и наращиванию парка фитинговых платформ, что позволило увеличить количество рейсов на традиционных и новых направлениях перевозок", - говорится в сообщении.

Также на рост положительно повлияло развитие импортного направления Китай - Москва: в апреле компания сформировала 18 контейнерных поездов, что на 63% превышает результат предыдущего месяца.

В компании отмечают, что планируют закрепить достигнутый уровень, в том числе за счет дальнейшего развития парка фитинговых платформ. К июлю его объем должен возрасти до 1,7 тыс. единиц подвижного состава. В планах компании до конца года выйти на отметку 200 поездов в месяц.

Всего за апрель в составе контейнерных поездов Евросиб отправил 6,4 тыс. TEU, почти вдвое увеличив показатель аналогичного периода прошлого года.