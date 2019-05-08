Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли в январе-апреле 2019 года на 21%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки в январе-апреле 2019 года воспользовались более 154,6 тыс. пассажиров, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

В апреле 2019 года перевезено 43,9 тыс. пассажиров (+27% к апрелю 2018 года).

Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено почти 3,43 млн человек.

За 12 месяцев прошлого года услугами скоростных поездов "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров, что соответствует уровню 2017 года.