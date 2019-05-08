Аграрии Адыгеи увеличат площади под посевами риса на 20%

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Площадь посевов риса в 2019 году в Адыгее будет увеличена более чем на 20%, сельхозкультура в общей сложности займет территорию в 8,2 тыс. га, сообщила ТАСС руководитель отдела растениеводства министерства сельского хозяйства региона Эмма Абрегова.

"Аграрии республики приступили к севу риса, уже посеяно порядка 3 тыс. га. В этом году за счет введения в эксплуатацию Афипской оросительной системы площадь посевов риса увеличат на 1,5 тыс. га, это на 22% больше, чем годом ранее. Общая площадь посевов будет доведена до 8,2 тыс. га", - сказала она.

В 2018 году, не смотря на засуху, валовой сбор риса превысил 35,2 тыс. тонн, что в полтора раза больше уровня 2017 года. По оценкам специалистов, урожайность риса была рекордной: впервые за все годы она составила 52,5 центнера с гектара. В этом году минсельхоз региона также рассчитывает на увеличение урожая.

Площади, занятые рисом в регионе, будут увеличиваться благодаря окончанию реконструкции Шапсугского водохранилища и его головного сооружения - Афипской оросительной системы, которая выступает источником водоснабжения рисовых чеков (стоячие водоемы, построенные для выращивания риса - прим. ТАСС). "В этом году заключены договоры с аграриями на полив 1,7 тыс. га чеков, в ближайшие дни будет осуществлен первый забор воды. В целом система сможет обеспечить водой свыше 2,1 тыс. га земель", - уточнил ТАСС директор ФГБУ "Адыгеямелиоводхоз" Азамат Хапаев.

Валовой сбор риса в Адыгее растет также за счет увеличения площадей, занятых оригинальными и элитными семенами, выведенными совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по рису. В 2018 году ими было засеяно более 41% посевной площади - на 30% больше, чем в 2017 году.

Основу рисового комплекса Адыгеи на сегодняшний день составляют Чибийская, Адыгейская и Афипская инженерные рисовые системы. Основными источниками водоснабжения являются реки Лаба, Кубань, водоприемниками - Краснодарское и Шапсугское водохранилища. Республика, где порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор, занимает второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.