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Декларации о доходах чиновников

Губернатор Амурской области заработал в 2018 году около 31,5 млн рублей

В его собственности находится квартира и машина

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов заработал в 2018 году порядка 31,5 млн рублей (с учетом дохода от продажи имущества). Доходы его супруги составили 4,3 млн рублей (с учетом дохода от продажи квартиры), говорится в декларации о доходах главы региона, опубликованной в среду на официальном сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности губернатора Приамурья находится Mercedes-Benz S500 4 MATIC 2007 года выпуска. В пользовании у главы региона и его супруги - квартира площадью 86,6 кв. м.

На должность губернатора области Орлов был избран в сентябре прошлого года.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковАмурская область
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