Губернатор Амурской области заработал в 2018 году около 31,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов заработал в 2018 году порядка 31,5 млн рублей (с учетом дохода от продажи имущества). Доходы его супруги составили 4,3 млн рублей (с учетом дохода от продажи квартиры), говорится в декларации о доходах главы региона, опубликованной в среду на официальном сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности губернатора Приамурья находится Mercedes-Benz S500 4 MATIC 2007 года выпуска. В пользовании у главы региона и его супруги - квартира площадью 86,6 кв. м.

На должность губернатора области Орлов был избран в сентябре прошлого года.