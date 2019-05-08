"Мираторг" в мае приступит к поставкам свинины и говядины в Гонконг

ТАСС, 8 мая. Агропромышленный холдинг "Мираторг", получивший право на поставки говядины, свинины и субпродуктов в Гонконг, отправит первую партию продукции объемом 125 т в мае, сообщила в среду пресс-служба компании.

Как сообщалось, право поставок свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов в Гонконг получили три российских предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов. Право на поставку продукции получили, в том числе структуры "Мираторга", "Черкизово" и "Русагро".

"Мираторг" получил разрешение на поставку высококачественного свиного и говяжьего мяса и субпродуктов в Гонконг. Первую партию свинины и говядины совокупным объемом 125 т в Гонконг "Мираторг" планирует направить в мае этого года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент холдинг также поставляет мясную продукцию в страны Персидского залива, СНГ, Африку, Азию, Европу. По словам президента холдинга Виктора Линника, открытие рынка Гонконга для отечественных производителей стало важным событием с точки зрения реализации экспортного потенциала агропромышленного комплекса России и развития торгово-экономических отношений.

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является крупнейшим в РФ производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах страны и занимает первое место среди компаний сектора по объему выручки. В активах агрохолдинга порядка 90 свиноводческих площадок и 97 ферм КРС.