{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк обжаловал решение суда о расторжении сделки с компанией "Сухой" на 13,5 млрд руб.

Ранее суд расторг сделки поставочного валютного опциона

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сбербанк обжаловал решение Арбитражного суда города Москвы, который в апреле расторг сделки поставочного валютного опциона, по которым "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должна была выплатить банку 13,5 млрд рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Жалоба была зарегистрирована 7 мая, следует из материалов по делу.

В сентябре 2016 года прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и Авиационной холдинговой компании "Сухой", в котором потребовала аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013-2014 годах. Согласно условиям сделки, холдинг должен получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 года достигла 13,47 млрд рублей.

Теги
Россия
Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США
Вашингтон уже не вернется к выполнению соглашения, считает глава МИД РФ
Читать полностью