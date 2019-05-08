Сбербанк обжаловал решение суда о расторжении сделки с компанией "Сухой" на 13,5 млрд руб.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сбербанк обжаловал решение Арбитражного суда города Москвы, который в апреле расторг сделки поставочного валютного опциона, по которым "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должна была выплатить банку 13,5 млрд рублей. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Жалоба была зарегистрирована 7 мая, следует из материалов по делу.

В сентябре 2016 года прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и Авиационной холдинговой компании "Сухой", в котором потребовала аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013-2014 годах. Согласно условиям сделки, холдинг должен получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 года достигла 13,47 млрд рублей.