Перевозки пассажиров на Северной железной дороге выросли на 4,5% в апреле 2019 года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. С вокзалов и станций Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2019 года отправлено более 1 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали. Из них в дальнем следовании отправлено около 500 тыс. (+3,9%), в пригородном сообщении - более 550 тыс. (+5%).

Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 378 млн пасс-км (+2,1%), в том числе в дальнем следовании - 357 млн пасс-км (+2%), в пригородном сообщении - 21 млн пасс-км (+3,9%).

В январе-апреле 2019 года отправлено более 3,8 млн пассажиров (+4,6%), из них в дальнем следовании - 2 млн (+7,4%), в пригородном сообщении - 1,8 млн (+1,6%).

Пассажирооборот вырос на 4,3% к уровню прошлого года и составил более 1,5 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании - более 1,4 млрд пасс-км (+4,5%), в пригородном сообщении - 72,6 млн пасс-км (+1,9%).

Пассажиропоток на инфраструктуре "Российских железных дорог" (РЖД) составил в апреле 2019 года почти 96,5 млн человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении перевезено около 88,4 млн пассажиров (+4%), в дальнем следовании - 8,1 млн человек (+1,6%). Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 8,9 млрд пасс-км (+1,2%).

Всего за январь - апрель 2019 года отправлено 359,6 млн пассажиров (+4,7% к январю - апрелю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезено 31,4 млн пассажиров (+4,8%), в пригородном сообщении - 328,2 млн пассажиров (+4,7%).