На юридическом форуме в Петербурге презентуют улучшенного робота-юриста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Доработанная версия робота-юриста будет представлена на IX Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"На сессии "Искусственный интеллект: от баттла с Р. Бевзенко к рабочим лошадкам" обещают презентовать доработанную версию робота-юриста. За год команда разработчиков доработала робота и превратила его в полноценную рабочую лошадку, миссия которой избавить юристов от рутины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что робот за две минуты может подготовить договор, а за 20 секунд - отзыв на иск. Разработали устройство в компании "Мегафон", которая в прошлом году впервые в мире провела юридическое соревнование между человеком и роботом LegalApe 2.8.

IX Петербургский международный юридический форум пройдет 14-18 мая 2019 года. Он учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал крупной мировой площадкой для эффективного диалога государства, представителей бизнеса и юридического сообщества.