Красноярские речники готовятся открыть навигацию на Енисее

КРАСНОЯРСК, 8 мая. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП), крупнейший грузоперевозчик на реке Енисей, готовится к отправке первого каравана судов в предстоящую навигацию, открытие которой ожидается во второй декаде мая. Как сообщили в среду ТАСС в ЕРП, в этом году объемы перевозки грузов вырастут, а речные суда оборудуют дополнительными электронными системами для оптимизации расхода топлива.

Начало навигации

В этом году навигацию по сибирской реке откроет караван судов, который пройдет по одному из главных притоков Енисея - Подкаменной Тунгуске. Туда отправятся 23 буксировщика, шесть сухогрузов, пять танкеров и 30 барж. Сейчас суда стоят под погрузкой, и постепенно отправляются к устью реки. 10 мая, по прогнозам синоптиков, пройдет вскрытие Подкаменной Тунгуски ото льда.

"На следующей неделе вся флотилия должна зайти на реку", - сказали в пароходстве.

Сложность здесь заключается в том, что высокий уровень воды на Подкаменной Тунгуске держится лишь около двух недель, и за это время суда должны завести все необходимые грузы в поселки, расположенные на реке. Притом Подкаменная Тунгуска отличается большим количеством порогов, быстрым течением и извилистым руслом, что требует от речников высокой квалификации.

Всего в поселки на притоке Енисея предстоит завести более 40 тыс. т грузов. Это стройматериалы - железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, а также контейнеры с продуктами питания, техникой, топливо. Другой возможности доставить эти грузы нескольким тысячам жителей поселков нет. Завоз грузов в эти поселки производится в рамках программы "Северного завоза".

По данным агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, в целом объем северного завоза по Енисею в 2019 году вырастет, по предварительным данным, чуть более чем на 14% - с 237 до 271 тыс. т.

Программа северного завоза ориентирована на доставку в отдаленные северные районы социально-значимых продуктов и топлива для котельных. Речным путем завозятся грузы в поселки в Енисейском, Туруханском, Таймырском, Эвенкийском и Мотыгинских районах Красноярского края, где проживают в общей сложности около 100 тыс. человек.

Объем перевозок

В Енисейском пароходстве, на которое приходится около 80% всех объемов грузоперевозок, рассчитывают, что смогут в навигацию 2019 года увеличить объем перевозок почти на 5%.

"Объем перевозок в предстоящую навигацию спланирован и составит ориентировочно 3,5 млн тонн. В прошлом году объем перевозок составил 3 млн 344 тыс. т. Ежегодно флот ЕРП доставляет нефтеналивные грузы в танкерах и наливных баржах-площадках. Для жителей северных поселков - продовольствие, стройматериалы, сыпучие грузы, планируется также осуществлять перевозку угля", - сказал ТАСС руководитель управления грузовой и коммерческой работы ЕРП Рашид Хакимулин.

Он пояснил, что из запланированных объемов 1,65 млн т грузов (порядка 47%) предназначается для нужд горно-металлургической компании "Норильский никель".

Ранее ТАСС сообщал, что Лесосибирский комбинат холдинга Segezha Group планирует в период навигации 2019 года отправить Северным морским путем (СМП) в Египет около 60 тыс. куб. м пиломатериалов. Для этого, отметил Хакимулин, также будут использованы суда пароходства.

Проблемы и подготовка судов

Сейчас речники опасаются только низкого уровня воды, особенно на реке Ангара, что может привести к сокращению периода навигации. "Прошлой осенью из-за сокращения попусков воды на Богучанской ГЭС и, как следствие, падение уровней воды в реке Ангара, пришлось закончить навигацию на этом притоке Енисея раньше срока", - рассказали ТАСС в пароходстве.

В региональном Минтрансе ТАСС сообщили, что еще одной проблемой может быть низкая видимость из-за дыма от лесных пожаров. Эта проблема возникала и ранее, поэтому суда оборудовали современным навигационным оборудованием, электронными картами, на которых отображаются объекты, движущиеся по реке. Кроме того, в периоды ухудшения видимости экипажи судов несут усиленные вахты.

В общей сложности на подготовку к сезону навигации выделено 360 млн рублей, причем значительная часть средств направлена на ремонт 430 судов, рассказали в пресс-службе ЕРП. Кроме того, компания реализует инвестпроект по внедрению автоматизированной системы мониторинга топлива на судах, позволяющей контролировать расход горючего без участия человека. "Это позволит осуществить усиление контроля за неправомерным отбором топлива и учет моторесурсов теплоходов. Всего такой системой планируется оборудовать 80 единиц флота ", - отмечают в компании.

Енисейское речное пароходство является основным перевозчиком грузов по Енисею и его притокам. Предприятие обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, в его распоряжении находятся более 600 судов. Основной акционер пароходства ГМК "Норникель".