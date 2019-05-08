"Совкомфлот" привлек средства для строительства двух танкеров-газовозов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Совкомфлот" заключила кредитное соглашение на сумму $297 млн сроком до 10 лет с тремя международными банками, привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства двух танкеров-газовозов СПГ типоразмера "Атлантикмакс" нового поколения, сообщает пресс-служба компания.

"Группа компаний "Совкомфлот" заключила кредитное соглашение на сумму $297 млн сроком до 10 лет с тремя международными банками - ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank", - говорится в сообщении.

Танкеры-газовозы вместимостью 174 тыс. куб. м будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных контрактов с концерном Shell.

Поставка одного из этих танкеров с верфи запланирована на второе полугодие 2020 года, другого - на первое полугодие 2021 года.

Группа компаний "Совкомфлот" (Группа СКФ) - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12,8 млн т. Более 80 судов обладают ледовым классом.