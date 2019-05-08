Сбой произошел в работе онлайн-банка ВТБ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пользователи онлайн-банка ВТБ в среду жалуются на проблемы в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе онлайн-банка начали наблюдаться после 12:00 мск. Большинство пользователей (52%) жалуются, что не могут войти в систему, еще 28% испытывают трудности с проведением внутрибанковских переводов, 18% указывают на сбой всех сервисов.

"На текущий момент по техническим причинам вход в "ВТБ-онлайн" временно ограничен. Системы будут доступны в штатном режиме в ближайшее время", - сообщили ТАСС в колл-центре банка.

ВТБ является одним из крупнейших банков России.