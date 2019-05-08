Перевозки пассажиров на инфраструктуре Калининградской ЖД в апреле выросли на 31,5%

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. С вокзалов и станций Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2019 года было отправлено свыше 358 тыс. пассажиров, что на 31,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

В пригородном сообщении перевезено почти 344 тыс. пассажиров (+33,8%). Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 12,86 млн пасс-км, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 8,96 млн пасс-км, в дальнем следовании - 3,89 млн пасс-км.

Всего за январь-апрель 2019 года отправлено больше 1,173 млн пассажиров (+32,9% к январю-апрелю 2018 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 1,113 млн пассажиров (+36,4%).

Пассажирооборот на Калининградской железной дороге за четыре месяца 2019 года вырос на 17,3% к уровню прошлого года и составил 43,22 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-апреле составил больше 28,28 млн пасс-км, в дальнем следовании - 14,95 млн пасс-км.

Пассажиропоток на инфраструктуре "Российских железных дорог" (РЖД) составил в апреле 2019 года почти 96,5 млн человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении перевезено около 88,4 млн пассажиров (+4%), в дальнем следовании - 8,1 млн человек (+1,6%). Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 8,9 млрд пасс-км (+1,2%).

Всего за январь-апрель 2019 года отправлено 359,6 млн пассажиров (+4,7% к январю-апрелю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезено 31,4 млн пассажиров (+4,8%), в пригородном сообщении - 328,2 млн пассажиров (+4,7%).