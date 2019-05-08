СМИ: в Шанхае появились автобусы на биодизеле из переработанного пищевого масла

ШАНХАЙ, 8 мая. /ТАСС/. Крупнейшая автобусная компания Шанхая Shanghai Jiushi ввела в эксплуатацию на своих маршрутах автобусы, работающие на биодизельном топливе из переработанного по специальной технологии пищевого масла. Об этом пишет в среду местная газета Shanghai Daily.

Свыше 2 тыс. автобусов на биодизельном топливе, которое считается более экологичным по сравнению с традиционной соляркой, со вторника уже вышли на маршруты по всему Шанхаю. Применяемое компанией для заправки автобусов топливо B5 на 5% состоит из биодизеля, который получают путем переработки отработанного растительного масла из точек общественного питания, а на 95% - из обычного дизельного топлива. В качестве сырья для переработки может быть использовано и масло, попадающее в канализационные сливы.

В Шанхае, пишет издание, ежегодно производится до 30 тыс. тонн отработанного пищевого масла, которое могло бы быть переработано примерно в 600 тыс. тонн биодизеля B5. Соответствующими исследованиями, пишет издание, было доказано, что использование биодизельного топлива позволяет снизить выбросы вредных веществ, в том числе тяжелых металлов и твердых частиц, более чем на 10%.

"Использование биодизеля позволит не только снизить опасность выбросов от ископаемого топлива для экологии, но и превратить отработанное масло из водостоков в ресурс", - приводит издание слова заместителя генерального директора компании Sinopec Marketing Shanghai Ли Ина.

К концу апреля биодизельное топливо B5 можно было приобрести в Шанхае на 245 заправочных станциях. Согласно прогнозам, объем ежегодного потребления биодизеля шанхайскими маршрутными автобусами составит порядка 22 тыс. тонн.