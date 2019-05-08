Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой в 2018 году составили 3,1 млн рублей, что на 11,6% больше по сравнению с доходами за 2017 год. Декларация о доходах опубликована на сайте правительства региона.

Перечень недвижимого имущества губернатора не изменился: ей принадлежит квартира площадью 186,2 кв. м и машиноместо. Также в пользовании Комаровой находится жилой дом площадью 459,3 кв. м.

По итогам 2017 года глава региона заработала 2 млн 778 тыс. 953 рублей.