Перевозки пассажиров на Московской ЖД в апреле выросли почти на 4%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. На инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") перевезено 64,1 млн пассажиров, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

В пригородном сообщении отправлено 62,1 млн пассажиров (+3,9%), в дальнем следовании - более 2 млн (+3%).

Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 2,6 млрд пасс-км, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в пригородном сообщении - 1,6 млрд пасс-км (+2,3%), в дальнем следовании - более 1 млрд пасс-км (+4%).

Всего за январь-апрель 2019 года отправлено 240,4 млн пассажиров (+5% к январю-апрелю 2018 года), из них в дальнем следовании - 7,5 млн пассажиров (+6,8%), в пригородном сообщении - 232,9 млн пассажиров (+4,9%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2019 года вырос на 4,7% к уровню прошлого года и составил 9,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 6,2 млрд пасс-км (+5,1%), в дальнем следовании - 3,7 млрд пасс-км (+4%).

Пассажиропоток на инфраструктуре "Российских железных дорог" (РЖД) составил в апреле 2019 года почти 96,5 млн человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении перевезено около 88,4 млн пассажиров (+4%), в дальнем следовании - 8,1 млн человек (+1,6%). Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 8,9 млрд пасс-км (+1,2%).

Всего за январь-апрель 2019 года отправлено 359,6 млн пассажиров (+4,7% к январю-апрелю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезено 31,4 млн пассажиров (+4,8%), в пригородном сообщении - 328,2 млн пассажиров (+4,7%).