Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,81%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,81% - до 2544,43 пункта, индекс РТС снизился на 0,39%, до 1233,05 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск снизился на 0,61%, до 65,008 рубля, курс евро упал на 0,37%, до 72,878 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,54% - до $70,20 за баррель.

"Доллар вплотную подошел к технической поддержке, расположенной на уровне 65 рублей. В случае если "медведям" удастся пробить ее, паре USD/RUB будет открыта дорога к отметке 64 рубля", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Он также отметил, что в начале следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговому периоду. Это поспособствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке.