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Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Совместное предприятие будет заниматься созданием беспилотных транспортных средств и умных домов

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое будет заниматься развитием современных сетевых технологий для автомобилей, жилых домов и городского планирования. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что совместное предприятие будет заниматься созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которая будет использоваться в их новой продукции.

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