Врио главы Челябинской области заработал 10,8 млн рублей в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в 2018 году в должности заместителя министра энергетики заработал 10,8 млн рублей. Об этом говорится в декларации чиновника.

Как следует из предыдущей декларации, в 2017 году в должности первого замминистра энергетики он заработал 11,4 млн рублей.

Также в собственности врио главы региона значится одна квартира в России в единоличной собственности площадью 143,7 кв м, доля в еще одной квартире в РФ и общая с женой квартира на Кипре (114 кв м). Помимо этого Текслер имеет два машиноместа. По сравнению с 2017 годом список собственности чиновника не изменился.

Супруга чиновника в 2018 году заработала 303,27 тыс. рублей против 233,9 тыс. годом ранее. В индивидуальной собственности у нее значится земельный участок площадью 1214 кв. м , жилой дом, две квартиры в России и машиноместо. По сравнению с прошлым годом список имущества не изменился.

Среди транспортных средств в собственности у жены Текслера - автомобили Land Rover, Range Rover, Honda FR-V. У самого врио главы Челябинской области автомобилей в собственности нет. В пользовании у Текслера, его супруги и несовершеннолетнего ребенка также находятся жилой дом и квартира в России.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.