Глава МВФ обсудила с избранным президентом Украины Зеленским помощь фонда

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским готовность организации помогать его стране. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Я могу подтвердить, что директор-распорядитель действительно общалась с Зеленским в связи с его избранием президентом Украины и подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину и помочь решать стоящие перед ней задачи, - подчеркнул представитель фонда. - Лагард также общалась с уходящим президентом [Петром] Порошенко".

Глава МВФ, продолжил Райс, "поблагодарила его за тесное сотрудничество за время его президентства и выразила надежду и ожидание того, что прогресс в рамках экономической программы будет продолжаться". Он подчеркнул, что точной даты поездки миссии МВФ в Киев для обзора программы пока нет, но она "состоится в ближайшие недели". "Она [миссия] оценит прогресс в рамках программы и обсудит с новыми властями экономическую политику на оставшуюся часть года", - заключил Райс.

О взаимодействии Украины с МВФ

В конце апреля замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что Киев рассчитывает, что очередной кредитный транш от МВФ поступит в июне. При этом замглавы НБУ обратила внимание, что в этом и следующем году Украину ожидают серьезные выплаты по внешним долгам, в связи с чем необходима поддержка международных финансовых организаций.

На днях команда Зеленского заявила, что рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества страны с МВФ и получение от него новых кредитных траншей. Так, советник избранного президента, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк сказал, что продолжится взаимодействие с МВФ и переговоры по пересмотру программы "стенд-бай". По словам Данилюка, команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы в мае.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что миссия МВФ приедет в Киев в мае-июне этого года. Пройдет первый обзор новой программы сотрудничества с МВФ, которая утверждена в декабре 2019 года. После этого МВФ примет решение выделять или нет Украине очередной кредитный транш.

Киев ожидает от фонда два транша по $1,3 млрд каждый. Для этого украинская сторона должна выполнить ряд требований, в частности провести реформу Государственной фискальной службы и запустить работу антикоррупционного суда.

Третий пересмотр программы МВФ запланирован на ноябрь 2019 года. К этому времени Киев должен выполнить еще ряд требований.