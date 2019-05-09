Национальная ассамблея Венесуэлы сообщила об ускорении инфляции в стране

КАРАКАС, 10 мая. /ТАСС/. Рост инфляции в Венесуэле в апреле текущего года заметно ускорился по сравнению с мартовскими показателями и достиг 44,7%. Такие данные обнародовал в четверг член комитета по финансам контролируемой оппозицией венесуэльской Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.

"Инфляция в апреле ускорилась и составила 44,7%, - написал депутат на своей странице Twitter. - Накопленная [с начала текущего года] инфляция к апрелю достигла уровня в 665%, а в годовом выражении - 1,3 млн процентов. Гиперинфляция сохраняется, а покупательная способность находится в свободном падении".

В марте инфляция в Венесуэле оказалась на уровне в 18,1% а в годовом выражении cоставила 1,62 млн процентов. Снижение ее темпов в парламенте объяснили падением экономической активности в стране из-за масштабных и продолжительных отключений электричества.

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд в своем новом докладе, обнародованном ранее в этом месяце, прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.