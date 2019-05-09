Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике компании.

"Kering объявляет о заключении соглашения с итальянскими налоговыми органами в рамках возбужденного уголовного дела в отношении швейцарской дочерней компании Luxury Goods International (LGI)", - говорится в заявлении. В компании указали, что сумма дополнительных налогов, подлежащих уплате, составляет €897 млн, также будут выплачены штрафы и проценты. "Таким образом, общая сумма составляет €1,25 млрд", - добавили там.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, аудит налоговых платежей Gucci, проведенный по заказу правительственных органов, выявил недоплату €1,4 млрд налогов в бюджет Италии. При этом отмечалось, что исследование касалось деятельности швейцарской компании LGI.

В декабре 2017 года газета La Stampa сообщила, что правоохранительные органы Италии провели обыски в нескольких офисах компании Gucci в Милане и Флоренции. Итальянские налоговые службы подозревали компанию в том, что она на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов в бюджет страны, отражая свои продажи в отчетности LGI.