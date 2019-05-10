Медведчук: экономика Украины не сможет развиваться в рамках зоны свободной торговли с ЕС

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что экономическое развитие Украины невозможно в условиях зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и странами ЕС.

"Если мы будем оставаться в условиях зоны свободной торговли с ЕС, ничего не изменится. Потому что в фарватере условий и требований ЗСТ у нас нет основы для дальнейшего развития, мы стали одновекторными. А в вопросах экономики Украина должна быть многовекторной", - написал он в сети Twitter в пятницу.

Ранее Медведчук заявил, что считает необходимым восстановить зону свободной торговли Украины со странами СНГ для того, чтобы страна могла стать мостом взаимодействия между ЕС, Россией и СНГ.

С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые она может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

Однако последующая торговая практика показала, что украинские производители по наиболее востребованным товарам полностью выбирают тарифные квоты еще до завершения первого полугодия.