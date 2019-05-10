БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не собирается отказываться от подсчета недельной инфляции в пользу месячной. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Егоренко, возглавивший российскую делегацию на семинаре в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

"Мы одна из немногих стран в мире, а может и единственная, которая считает недельную инфляцию, и мы отказываться от этого не планируем, - заявил он. - Это полезная информация для принятия решений". "Можно посмотреть, как в течение месяца меняются цены. Если иметь только месячную инфляцию, то можно не уследить за тенденциями", - уверен специалист.

"К сожалению, у нас инфляция по-прежнему высокая, она выше, чем в европейских странах, где совершенно необязательно следить за этими данными в недельном режиме, поскольку там она [инфляция] практически не меняется, - констатировал он. - У нас изменения более серьезные, и для того, чтобы быстро реагировать тем, кто принимает решения, эта информация весьма полезна". "Тем более, мы даем не только общий индекс, но и средние цены по ключевым товарам и услугам", - пояснил Егоренко.

Вместе с тем представитель ведомства рассказал о новой концепции службы. "Росстат собирается стать более открытым ведомством, нацеленным на потребности всех референтных групп. Раньше мы в основном были сконцентрированы на удовлетворении потребностей государства, но нельзя забывать о том, что статистика - это общественное благо, она является достоянием всех. Поэтому мы будем работать на открытость, в том числе на международной арене", - подытожил он.