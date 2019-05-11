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Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Эти деньги будут направлены на поставку 153 тракторов и 221 комбайна

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Выделить Минсельхозу России в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей для осуществления взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей", - говорится в тексте документа.

Средства будут направлены на поставку 153 тракторов и 221 комбайна на условиях лизинга для проведения сезонных полевых работ.

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