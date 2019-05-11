СМИ: Чехия ожидает поступления качественной российской нефти 20-22 мая

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Соответствующая стандартам российская нефть должна поступить в Чехию по нефтепроводу "Дружба" в период между 20 и 22 мая. Об этом сообщило в субботу информационное агентство СTK.

По его данным, с момента начала прокачки нефти, предназначенной для Чехии, до ее поступления в республику проходит от трех до пяти дней. В указанные сроки нефть, прокачиваемая по "Дружбе", должна быть получена нефтеперерабатывающим предприятием в городе Литвинов. В конце апреля чешское правительство приняло решение о выделении предприятию в Литвинове сырья из стратегических государственных резервов, рассчитанных примерно на три месяца.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину.