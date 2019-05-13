"Сахалинэнерго" начало реализацию программы развития электросетевого комплекса региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. ПАО "Сахалинэнерго" объявило конкурс на проектно-изыскательные работы по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи (ЛЭП) "Холмская - Южно-Сахалинская", входящие в первый этап программы устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Сахалинэнерго" объявило конкурс на проектно-изыскательские работы по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей подстанции "Холмская" и "Южно-Сахалинская" <…> Проект по реконструкции данной ЛЭП вошел в перечень первоочередных мероприятий программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) и в инвестиционную программу Сахалинэнерго 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на подстанциях выполнят реконструкцию открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой выключателей.

Компания в марте этого года согласовала с Минэнерго РФ документ, включающий 55 основных мероприятий по реконструкции электросетевых объектов напряжением 35-220 кВ. Вся программа рассчитана на 41 млрд рублей. Источником финансирования программы в 2019 году станут амортизационные отчисления от объектов ПАО "Сахалинэнерго" и новой Сахалинской ГРЭС-2. Далее компания рассчитывает на федеральные средства: правительство РФ должно согласовать финансирование программы на предстоящие десять лет. В марте в "Сахалинэнерго" заявили, что реализация программы начнется в конце апреля - начале мая этого года.

Линия "Холмская - Южно-Сахалинская", общей протяженностью свыше 56 км, была введена в эксплуатацию 50 лет назад. В настоящее время наблюдается высокий уровень износа металлических опор, установленных в районе морского побережья, а также отмечается несоответствие механический прочности ЛЭП изменившимся климатическим условиям. ЛЭП играет важную роль в надежном энергоснабжении потребителей Сахалина, являясь частью южного кольца островной энергосистемы. Она также обеспечивает подачу электроэнергии Холмскому, Невельскому и Томаринскому районам (юг Сахалина).

ПАО "Сахалинэнерго" - крупнейший гарантирующий поставщик электрической энергии в Сахалинской области, входит в группу "РусГидро". "Сахалинэнерго" осуществляет централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований, а также теплоснабжение города Южно-Сахалинска и села Восток. "Сахалинэнерго" объединяет в себе пять структурных подразделений с количеством работающего персонала около 2,7 тыс. человек.