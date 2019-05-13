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ФАС рассчитывает на увеличение штрафов за картельный сговор

Замруководителя службы Андрей Цариковский назвал картельный сговор двойным нарушением

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что штрафы за картельный сговор будут увеличены. Об этом журналистам в понедельник сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский, прибывший в Казань на открытие семинара в Учебно-методическом центре ФАС.

"На наш взгляд, они должны быть там, где это сопряжено, это крупное нарушение на многие десятки миллионов рублей, особенно, когда это картель в бюджетной сфере, штрафы должны быть увеличены. Почему? Потому что это двойное нарушение", - сказал он.

По его словам, накануне у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова прошло совещание с участием представителей федеральных органов власти и делового сообщества. Его участники сошлись на том, что борьбу с картелями необходимо ужесточить, усилив неотвратимость наказания и увеличить административные штрафы. Цариковский уточнил, что изменения в законодательство разрабатываются по поручению президента Российской Федерации об ужесточении уголовно-административной ответственности за картели.

По данным ведомства, в 2018 году антимонопольные органы возбудили 380 дел о нарушении статьи 11 закона о защите конкуренции (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов), 86% из них - картели на торгах.

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