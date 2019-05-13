Доходы российских компаний от экспорта СПГ за три месяца выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - марте 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год - до $1,949 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос в 19,7 раза и достиг 11,7 млрд куб. м.

При этом в марте экспорт СПГ составил 2,6 млрд куб. м на $510,5 млн.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Запуск четвертой очереди "Ямал СПГ" запланирован на четвертый квартал 2019 года.