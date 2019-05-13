Под Саратовом завершено строительство пассажирского терминала аэропорта Гагарин

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Рабочие завершили строительство пассажирского терминала, а также ряда административных зданий саратовского аэропорта Гагарин. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте стратегических коммуникаций аэропорта.

"Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенных объектов нового саратовского аэропорта Гагарин требованиям проектной документации и технических регламентов, заключение распространяется, в первую очередь, на аэровокзальный комплекс. Таким образом, на данный момент строительство пассажирского терминала завершено, продолжается установка технологического оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заключение также распространяется на административное и технологическое здания, здание государственных контрольных органов, гараж средств наземного обслуживания, котельную, кинологический комплекс, инженерные сети и ряд других объектов.

Новый международный аэропорт - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей, открытие запланировано на вторую половину 2019 года.