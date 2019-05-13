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Reuters: Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"

Прием нефти осуществляется в тестовом режиме, возобновление регулярных поставок ожидается 17 мая
Нефтепровод "Дружба" EPA/PETER KOMKA
Описание
Нефтепровод "Дружба"
© EPA/PETER KOMKA

ТАСС, 13 мая. Венгерская компания MOL на тестовой основе возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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По их информации, в компании надеются на возобновление регулярных поставок 17 мая. Пока содержание массовой доли органических хлоридов в нефти не соответствует надлежащим стандартам, отмечает агентство.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча нефтепровода "Дружба".

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