Продажи легковых и коммерческих авто в РФ в апреле упали на 2,7%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в апреле 2019 года упали на 2,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 148,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост", - отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в отчете.

Продажи в январе - апреле показали снижение на 1%, до 540 тыс. авто.

Лидер среди производителей на российском авторынке "АвтоВАЗ" увеличил показатель на 5%, до 32,3 тыс. штук, а за январь - апрель 2019 года было продано 114,7 тыс. моделей Lada (+4%). На втором месте южнокорейская компания KIA - продажи в апреле увеличились на 1% и составили 19,8 тыс. машин, продажи с начала года также выросли на 1%, до 72,8 тыс. Замыкает тройку Hyundai, сокративший количество проданных автомобилей до 15,4 тыс. моделей (-3%), за январь - апрель показатель вырос до 56,8 тыс. (+4%). Следом идут Renault - 12,5 тыс. проданных авто (+5%), за январь - апрель 41,9 тыс. (-7%) и Volkswagen - 9,6 тыс. (+7%), с начала года 31,6 тыс. (+5%).