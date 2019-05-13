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Исследование: нефтяные компании направят до 8% бюджетов на цифровизацию в геологоразведке

Предполагается, что наиболее востребованными решениями в области являются машинное обучение с помощью искусственного интеллекта, облачные вычисления и продвинутая обработка сейсмических данных

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Нефтегазовые компании планируют в 2019 году направить до 8% своих бюджетов на внедрение цифровых технологий в геологоразведке, говорится в исследовании британской Wood Mackenzie, в котором приняли участие 258 профильных компаний со всего мира.

По мнению респондентов, наиболее востребованными в геологоразведке решениями являются машинное обучение с помощью искусственного интеллекта, продвинутая обработка сейсмических данных, интерпретация и автоматизированный анализ с помощью технологий big data, облачные вычисления.

Лидерами по цифровизации опрошенные компании назвали BP, Equinor, ExxonMobil, Shell, Total и Eni.

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