Ставропольский производитель стеклотары возобновил поставки в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Завод "Кавминстекло" - основной поставщик стеклянных бутылок для крымского вина - возобновил приостановленные в апреле поставки винодельческим предприятиям Крыма, сообщил ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.

"Поставки возобновили [винодельческим предприятиям Крыма]", - сказал он. По словам Липко, урегулировать ситуацию удалось благодаря Минпромторгу РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФНС).

По данным ассоциации, в конце апреля производители, с которыми несколько лет велось сотрудничество, объявили, что отказываются от поставок стеклянной тары на полуостров. Из-за этого у винодельческих предприятий Крыма и Севастополя могли возникнуть сложности.

Представители опрошенных ТАСС предприятий, закупающих тару у "Кавминстекла", подтвердили, что проблема с поставками уже решена. Они отметили, что напрямую с заводом крымские компании обычно не работают: бутылки закупаются через посредников.

"У нас все четко по плану - самого утра разгружаем тару и отправляем в цех розлива. Лето близко, готовимся к повышенному спросу на нашу продукцию - в неделю планируем лить около 450 тыс. бутылок", - говорится в сообщении одного из крупнейших в Крыму винзаводов "Массандра", размещенном на его сайте.

Виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства Крыма и Севастополя. На полуострове работают несколько крупных предприятий ("Массандра", Инкерманский завод марочных вин, "Золотая Балка" и другие) и десятки небольших виноделен. Активно развивается винный туризм: проводятся экскурсии на виноградники и производство вина, дегустации и тематические фестивали.