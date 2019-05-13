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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

"Роснефть" в ближайшие недели оценит последствия для компании загрязнения нефти в "Дружбе"

Первый вице-президент компании Павел Федоров отметил, что в данный момент преждевременно комментировать ситуацию и последствия в результате попадания "грязной" нефти в трубопровод

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. НК "Роснефть" в ближайшие недели планирует завершить оценку последствий для компании после загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров в рамках телефонной конференции.

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"Оцениваем последствия для компании. Сегодня говорить о каких-либо выводах рано, тем более что мы не одни, кто в этой ситуации будет делать выводы", - сказал он.

Топ-менеджер отметил, что в данный момент преждевременно комментировать ситуацию и последствия в результате попадания "грязной" нефти в трубопровод "Дружба". "Думаю, что в ближайшие недели мы представим больше ясности по данному вопросу", - сказал он.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину.

Источник загрязнения экспортной нефти органическими хлоридами был обнаружен на участке Самара - Унеча. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. По данным компании, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала журналистам, что грязная нефть в трубопровод "Дружба" была загружена компаниями с целью сокрытия многократных хищений нефти.

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БелоруссияРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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