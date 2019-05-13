Комитет Госдумы одобрил снижение госпошлины за временный вывоз культурных ценностей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снижающий размер госпошлины за выдачу разрешительного документа на временный вывоз культурных ценностей, а также освобождающий от такой пошлины отдельную категорию лиц - музыкантов. Законопроект был инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 мая.

Законопроектом устанавливается предельный размер государственной пошлины в размере 5 тыс. рублей за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза. В настоящее время государственная пошлина за выдачу заключения составляет 0,01 % от страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей.

"Введение предельного размера государственной пошлины обусловлено необходимостью уменьшения размера государственной пошлины за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей, имеющих высокую стоимость (свыше 50 млн рублей). Данные изменения позволят снизить затраты на выставочные проекты, организуемые за рубежом из частных российских коллекций (российских коллекционеров, частных галерей и музеев)", - указывают в кабмине.

Освобождение от госпошлин музыкантов предусмотрено в целях снижения налоговой нагрузки физических и юридических лиц, осуществляющих временный вывоз из РФ культурных ценностей с обязательством их обратного ввоза. Речь идет о струнных музыкальных инструментах и смычках. Льгота будет распространяться на музыкантов, которые в связи с частыми поездками (гастроли, конкурсы и т. д.) несут значительные финансовые затраты по уплате государственной пошлины за каждый выезд.

Основанием для предоставления льготы будет являться документ, подтверждающий цель поездки.

"Освобождение от уплаты государственной пошлины музыкантов будет способствовать увеличению гастролирующих российских музыкантов, популяризации творчества российских музыкантов за рубежом, конкурентоспособности российских исполнителей, выступающих на международных конкурсах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.